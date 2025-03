Unternehmenssuchsoftware - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Loop54

loop54.com

Die Suche und Personalisierung der E-Commerce-Website von Loop54 basiert auf proprietärer KI. Loop54 AI personalisiert die Suche und Kategorienavigation Ihrer Website, sodass jeder Besucher relevante Ergebnisse erhält. Während die meisten Personalisierungstools eine monatelange Datenerfassung erfordern, nutzt Loop54 kleine Datensätze, um die Arbeit von Tausenden von Regeln zu erledigen. So können Sie das Benutzererlebnis automatisch und schnell personalisieren. Site-Suche Verwandeln Sie Ihr Suchfeld in einen hilfreichen Vertriebsmitarbeiter – ohne aufdringliches Schweben. - Prädiktive Personalisierung - Autovervollständigung - Lernen neuer Wörter - Rechtschreibprüfung - Automatisiertes Ranking und Sortieren - Inhaltssuche - Dynamische Facettierung - Verwandte Ergebnisse Unsere Suche erhöht den AOV und die Conversion-Rate im Durchschnitt um 30 %. Zu den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, zählen unter anderem Not On The High Street, Webhallen und Office Depot.