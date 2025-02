Unternehmenssuchsoftware - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Site Search 360

Intelligente, schnelle und hochgradig anpassbare Suche für Ihre Website. - Indizieren Sie Ihre Website-Seiten, Produkte, YouTube-Videos, FAQs und Dokumente (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Nutzen Sie unseren leistungsstarken Crawler, stellen Sie eine Sitemap bereit, laden Sie einen Feed hoch, nutzen Sie unsere API oder kombinieren Sie alle Methoden gleichzeitig, um Ihre Inhalte erfolgreich zu indizieren. - Erhalten Sie intelligente Ergebnisse. Wir verwenden semantisches Denken, um unsere Engine zu verbessern. Das heißt, wenn Ihre hundeliebenden Besucher nach „Welpe“ oder „Hündchen“ suchen, finden sie immer noch Seiten zum Thema Hunde. Fügen Sie unbegrenzt benutzerdefinierte Synonyme hinzu. - Richten Sie es nach Ihren Wünschen ein. Suchen Sie domänenübergreifend oder sogar auf verschiedenen Plattformen. Blenden Sie unerwünschte Seiten aus, gruppieren Sie Ihre Ergebnisse zur einfacheren Navigation in benutzerdefinierte Kategorien, fügen Sie Filter und Sortieroptionen hinzu. - Genießen Sie blitzschnelle Suchvorschläge und Ergebnisse. Niemand wartet gern. Unsere Suche bietet sofortige Vorschläge zur automatischen Vervollständigung, die Suchende zu den besten Ergebnissen führen. - Erhalten Sie aufschlussreiche Analysen. Möchten Sie wissen, wonach gesucht wird, auf welche Ergebnisse geklickt wird und wie oft? Unsere Analysen sagen Ihnen genau das, damit Sie über Trends und Anforderungen auf dem Laufenden bleiben und Ihre Suche an Ihre Besucher und Käufer anpassen können, um Ihre Verkaufskonversionen zu steigern. - Machen Sie es zu Ihrem eigenen. Der Stil des Suchfelds ist mit unserem Click-and-Preview-Suchdesigner oder benutzerdefiniertem CSS vollständig anpassbar. Keine Programmierkenntnisse erforderlich. Passen Sie es an das Erscheinungsbild Ihrer Website an. - Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Suche. Sie entscheiden, welche Inhalte angezeigt werden sollen. Heften Sie ausgewählte Seiten oben an, fügen Sie benutzerdefinierte Ergebnisse hinzu, leiten Sie Ihre Abfragen um oder schreiben Sie sie um und zeigen Sie strukturierte Daten an – genau das, was Ihre Benutzer sehen müssen. - Reibungslose und einfache Integration. Vom Lesen dieses Satzes bis zur Ausführung Ihrer neuen Suche auf Ihrer Website kann es weniger als 5 Minuten dauern. Sie benötigen lediglich einen Block JavaScript! - Sie sind sich beim Codieren nicht sicher? Wir haben Plugins für WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly – und die Liste wächst ständig. Ihre Site-Plattform ist noch nicht abgedeckt? Wir verfügen über erstklassigen Support, der Sie bei der Implementierung begleitet.