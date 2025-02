Chinafy

Chinafy ist eine SaaS-basierte Plattform, die Websites umgestaltet und umgestaltet, um eine schnellere Webleistung in China zu erreichen. Es handelt sich bisher um die einzige Web-Kompatibilitätsplattform, die praktisch eine Onshore-Leistung im Ausland erzielen kann. Die Plattform lässt sich in Websites einbinden, um deren schnelles, vollständiges und sicheres Laden in China zu ermöglichen. Onshore-Optionen sind verfügbar. Die Plattform von Chinafy beschleunigt, optimiert und schützt jedes Internet-Eigentum für die Bereitstellung in China, ohne dass Hardware hinzugefügt, eine Codezeile manuell geändert oder eine neue URL hinzugefügt werden muss. Durch die Kombination intelligenter chinaspezifischer Ressourcenoptimierungen mit einer Multi-Load-Balancing-Infrastruktur können Websites auf breiter Front deutliche Leistungsverbesserungen erzielen. Vom vollständigen Rendern der Seiten bis hin zum konsistenteren Laden der gesamten Website verzeichnen Chinafied-Websites einen Rückgang der Absprungraten, eine Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und eine Steigerung der Conversions auf kosteneffektive, ergebnisorientierte Weise. Hauptsitz in Hongkong. Chinafy und seine Partner respektieren die Vorschriften und halten sich an die Vorschriften des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie des MIIT und unterstützen keine Websites, die derzeit nicht zugänglich sind.