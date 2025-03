Verschlüsselungssoftware - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Actifile

actifile.com

Actifile hilft Unternehmen dabei, ihre Datenerkennungs-, Überwachungs- und Schutzanforderungen zu automatisieren, externen Datenbedrohungen (wie Ransomware) und Insider-Bedrohungen (wie Schatten-IT) zu begegnen und bei der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu helfen. Actifiles Ansatz zum Schutz von Daten konzentriert sich auf zwei Hauptaspekte: * Identifizieren und quantifizieren Sie das Risiko: Identifizieren, entdecken und verfolgen Sie sensible Daten, sowohl im Speicher als auch bei der Übertragung zu/von Anwendungen (sowohl vom Unternehmen genehmigte als auch Schatten-IT). * Begrenzen Sie die Haftung im Zusammenhang mit Datendiebstahl: Schützen Sie Daten durch automatische Verschlüsselung vor Diebstahl und reduzieren Sie so die Haftung und die regulatorischen Auswirkungen im Zusammenhang mit einem Datendiebstahlvorfall (z. B. Ransomware). Ein solcher Ansatz funktioniert nahtlos in den heutigen Multi-Cloud- und Multi-SaaS-Anwendungen und eignet sich für diejenigen, die ihre Mitarbeiter stärken und gleichzeitig ihre wichtigsten Vermögenswerte sichern und schützen möchten – DATEN! Actifile unterstützt mehrere Anwendungsfälle und Frameworks und wird weltweit erfolgreich eingesetzt. Es unterstützt eine wachsende Palette von Datenschutzbestimmungen, darunter HIPAA, DSGVO und NIFRA bis hin zu CMMC und CCPA.