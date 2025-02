Software zur Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln - Beliebteste Apps - St. Kitts und Nevis

Virtru

virtru.com

Virtru macht die militärische Verschlüsselung bemerkenswert einfach. Von den größten Banken der Welt bis hin zu den kleinsten Gesundheitsversorgung hilft Virtru Organisationen aller Größen, die Kontrolle über ihre Daten mit einer flexiblen End-to-End-Verschlüsselung für Ihre täglichen Geschäfts-Apps zu übernehmen. Die Virtru-Software ist auf dem offenen Datenformat für offene Standard-Daten basiert und in der Virtru-Software einfach zu verwenden und integriert sich nahtlos in Google Workspace/Google Mail und Microsoft 365/Outlook, Google Drive und Enterprise-Apps wie Salesforce, Confluence und Zendesk. Granulare Zugangskontrollen, selbst gehostete Schlüsselmanagementoptionen, DLP und Prüfung helfen unseren Kunden, selbst die strengsten Anforderungen für die Privatsphäre und Compliance zu erfüllen, einschließlich ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA und GLBA/FTC-Schutzmaßnahmen. Verschlüsseln Sie sensible Informationen mit einem einzigen Klick, ohne Ihre vorhandenen Workflows zu verlassen, da sich Virtru direkt in die Apps integriert, die Sie bereits täglich verwenden.