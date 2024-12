Beliebteste Zuletzt verwendet Employer of Record (EOR)-Software - Beliebteste Apps - Mosambik

Mit der Employer of Record (EOR)-Software können Unternehmen Mitarbeiter in anderen Ländern einstellen, ohne in diesen Regionen eine juristische Person gründen zu müssen. Diese Plattformen erleichtern den gesamten Einstellungsprozess, von der Beschaffung und Überprüfung bis hin zur Verwaltung der Gehaltsabrechnung, der Sozialleistungen und der Compliance. Mit der Software können Mitarbeiter Urlaub beantragen, das Onboarding abschließen und andere Aufgaben erledigen. Obwohl das ursprüngliche Unternehmen die Aufgaben leitet und die Leistung verwaltet, fungiert die EOR als rechtmäßiger Arbeitgeber und übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Verbindlichkeiten. Der EOR übernimmt wichtige HR-Aufgaben, einschließlich der Verwaltung von Sozialleistungen, Steuermanagement, Einhaltung lokaler Arbeitsgesetze und Lohn- und Gehaltsabrechnung. Diese Lösung eignet sich perfekt für Unternehmen, die eine globale Expansion anstreben, ohne die Komplexität der Gründung einer lokalen Niederlassung auf sich nehmen zu müssen. Dadurch können sie schnell und unter vollständiger Einhaltung internationaler Vorschriften neue Mitarbeiter einstellen.