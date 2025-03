Celayix

Celayix ist eine KI-gestützte Workforce-Management-Plattform, die Mitarbeiterplanung, Zeit- und Anwesenheitsverfolgung sowie verschiedene Workforce-Management-Lösungen bietet. Dieses Tool ist besonders nützlich für große Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Sicherheit, Einzelhandel und anderen Branchen, die ihre Planungseffizienz verbessern und Zeit und Geld sparen möchten. Celayix Scheduling kann dazu beitragen, den Planungszeitaufwand um bis zu 95 % zu reduzieren, da es Zeitpläne in Minutenschnelle basierend auf der Verfügbarkeit, den Fähigkeiten und der Leistung der Mitarbeiter erstellt. Das Tool bietet eine automatische Ersetzungsfunktion zur Verwaltung von Krankheitsanrufen, Nichterscheinen und Änderungen in letzter Minute und kann bis zu 2.600 US-Dollar pro Mitarbeiter und Jahr an Abwesenheitskosten erstatten. Mit Celayix können Unternehmen ganz einfach die Zeitpläne ihrer Mitarbeiter verwalten, die Anwesenheit verfolgen und bei plötzlichen Änderungen qualifizierte Ersatzkräfte finden. Die Plattform bietet verschiedene Integrationen und Ressourcen, darunter Blogs, Fallstudien, Infografiken und Videos, um Benutzern alle notwendigen Informationen über das Tool bereitzustellen. Celayix bietet verschiedene Funktionspakete für unterschiedliche Anforderungen und Budgets sowie eine kostenlose Testversion, die Benutzern hilft, das Tool zu testen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Kunden können den Celayix-Support über die Support-Seite kontaktieren oder sich direkt an das Unternehmen wenden. Insgesamt können Unternehmen, die eine umfassende Workforce-Management-Software suchen, von den KI-gestützten Lösungen von Celayix profitieren.