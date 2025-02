Mitarbeiterplanungssoftware - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Avaza

avaza.com

Avaza ist die führende All-in-One-Software für den leitenden kundenorientierten Unternehmen. Avaza allows businesses of all sizes to more easily and effectively manage team projects, team chat, time tracking, expense reporting, quoting & invoicing. Es kann einfach über einen Webbrowser von überall auf der Welt auf jedem Gerät zugegriffen werden. Avaza bietet eine integrierte Reihe von Funktionen für die Ausführung Ihres kundenorientierten Geschäfts. Dies umfasst Projektmanagement und Zusammenarbeit, Team -Chat, Ressourcenplanung, Zeitverfolgung, Kostenmanagement, Zitat und Rechnungsstellung. Jedes dieser Module kann zusammen oder unabhängig voneinander verwendet werden, um eine breite Palette von Unternehmen anzupassen. Avaza is particularly useful for consulting & professional services companies that need all these functions, and enjoy having a single source of truth & powerful reporting. Avaza ist in der Cloud eingebaut und auf jedem Gerät erhältlich. Avaza wird von mehr als 30.000 professionellen Dienstleistungsunternehmen in mehr als 150 Ländern genutzt.