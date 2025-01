Mitarbeiterplanungssoftware - Beliebteste Apps - Seychellen

7shifts

7shifts.com

7shifts ist eine All-in-One-Plattform zur Verwaltung von Restaurantteams, die Betreibern dabei hilft: 1) profitablere Entscheidungen zu treffen. Sie erhalten die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um jeden Tag die besten Team- und Betriebsentscheidungen zu treffen. Erreichen Sie Ihre Arbeitsziele mit der Durchsetzung von Zeitplänen, optimaler Arbeitsverfolgung und Echtzeitberichten. 2) Verbessern Sie die Betriebseffizienz. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Betrieb in Ordnung zu bringen und leicht vermeidbare Fehler zu reduzieren. Verwalten Sie die Compliance proaktiv, führen Sie die Gehaltsabrechnung ganz einfach durch und verfolgen Sie Aufgaben mit digitalen Checklisten. 3) Holen Sie sich Zeit zurück. Mit all dieser verbesserten Effizienz haben Sie mehr freie Zeit, die Sie für die Gestaltung großartiger Gästeerlebnisse nutzen können. Einfachere Terminplanung, zentralisierte Kommunikation und automatisierte Trinkgeldberechnungen stehen Ihnen zur Verfügung. 4) Verbessern Sie die Teambindung. Sie erhalten Zugriff auf die Tools, die Sie zum Aufbau starker Teams benötigen. Behalten Sie das Engagement, die Stimmung und die Zufriedenheit des Teams im Auge, um die Fluktuation um 13 % zu senken. So kann Ihr Restaurant von 7shifts profitieren: – Sparen Sie bis zu 4 Stunden pro Woche bei der Erstellung und Verwaltung Ihrer Personalpläne – Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Planung um 80 % – Sparen Sie bis zu 250 US-Dollar pro Monat an Managerzeit – Reduzieren Sie die Arbeitskosten, um bis zu sparen 3.000 US-Dollar jährlich – Reduzieren Sie Anrufe und Textnachrichten von Mitarbeitern um 70 % – Erstellen Sie Zeitpläne mit einer Arbeitsgenauigkeit von 95 % – Prognostizieren Sie Ihre zukünftigen Verkäufe mit einer Genauigkeit von 95 % – Sparen Sie 1.000 US-Dollar pro Monat an reduzierten Arbeitskosten durch einen effizienteren Zeitplan – Sparen Sie 1.000 US-Dollar pro Monat bei Früheinlieferungen und Arbeitsüberschreitungen Es war noch nie so einfach, die Arbeitspläne, Zeiterfassung, Teamkommunikation, Arbeitseinhaltung, Gehaltsabrechnung, Trinkgelder und mehr Ihres Teams von einem einzigen Ort aus zu verwalten. 7shifts gibt es in Restaurants jeder Größe – von Tante-Emma-Läden bis hin zu landesweiten Ketten wie Bareburger, Highway 55 und Five Guys. Schließen Sie sich den über 1.500.000 Restaurantprofis an, die bereits 7shifts nutzen, um ihr Teammanagement zu vereinfachen.