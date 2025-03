Software zur Mitarbeiteranerkennung - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai ist eine globale Plattform für Mitarbeiterbindung, die am Arbeitsplatzerlebnis und das Wohlbefinden mit Funktionen wie Belohnungen, Anerkennung, Vergünstigungen, flexiblen Leistungen der Mitarbeiter und dem Aufbau einer einheitlichen Plattform in der Gemeinde voranzutreiben. * AdvantageClub.ai ist eine End-to-End-Digital Belohnungs- und Anerkennungsplattform, mit der Manager und Organisationen Mitarbeiter für ihre Bemühungen anerkennen können, alle mit dem Klick auf eine Schaltfläche. Über die Plattform können Mitarbeiter High-Fives, Likes, Kommentare und mehr geben, um ihre Kollegen zu schätzen. Die R & R -Plattform ist mit einem globalen Markt für Belohnungsrücklösungen übereinstimmt, auf dem die Mitarbeiter über 10.000 globale Marken auswählen können. * Mit der Lösung für die Vergünstigungen und Privilegien können Unternehmen das Ergebnis der Mitarbeiter etwas Besonderes hinzufügen, indem sie einzigartige und exklusive Unternehmensangebote und Angebote im ganzen Land anbieten. Durch die flexiblen Vorteile können Unternehmen mehrere Arten von Arbeitnehmerbrieftaschen erstellen, die auf bestimmten Marktplätzen wie Wellness, Arbeitskräfte und L & D-Brieftaschen kuratiert werden. * Die Lösung der Community and Fun Zone bringt mehrere Mitarbeiter -Engagement -Programme unter eine Plattform. Mit Programmen wie Intra-Corporate-Spielen mit Live-Ranglisten, Peer-to-Peer-Marktplätzen und Hobbyclubs bietet diese Lösung etwas Einzigartiges, um Mitarbeiter jeder Organisation zusammenzubringen. * Die Financial Wellness -Lösung hilft den Mitarbeitern dabei, finanziell versiert zu werden, indem sie Einrichtungen zum Sparen anbieten, Kredite erhalten und Gehaltsvorschüsse zu erschwinglichen Preisen und keine Zinssätze erhalten. <> Über AdvantantageClub.ai AdvantageClub.ai ist eine globale Plattform für Mitarbeiterbindung mit Funktionen wie Belohnungen, Anerkennung, Community -Aufbau und Flexben auf einer einheitlichen Plattform. Es bietet End-to-End-Lösungen, um das Engagement der Mitarbeiter durch exklusive Privilegien und Belohnungen seiner über 10.000 Markenpartner zu erleichtern. AdvantageClub.ai wurde 2016 gegründet und ist eine Idee von UCLA -Postgraduationen Sourabh Deorah und Smiti Bhatt Deorah, die die Vorteile von Mitarbeitern als Raum für eine Störung mithilfe von Data Mining und Analytics identifizierten. Seitdem definiert es die Leistungen der Mitarbeiter, die über die traditionellen Richtlinien für den providentischen Fonds und die Unternehmensrückzahlungen hinausgehen, neu definiert. AdvantageClub.ai hat derzeit seinen Hauptsitz in Delaware und verfügt über über 5 Millionen Benutzer mit einem beeindruckenden Kundenportfolio mit BCG, CONCORLIX, Teleperformance, Hexaware, Target und vielen anderen mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Das Unternehmen ist stolz darauf, ein skalierbares, anpassbares und kostengünstiges Programm bereitzustellen, um das Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen. Die einheitliche Plattform bietet eine Vielzahl von Anerkennungsprogrammen, darunter Meilenstein/Jubiläums-/Dienstjahre, Echtzeit-Spot-Boni, automatisierte Anreize, Peer-to-Peer-Wertschätzung, Onboarding-Programme, Wellness-Programme sowie vierteljährliche und jährliche Leistungsverleihung. Im Jahr 2022 wurde AdvantageClub.ai mit dem „Exzellenz im globalen R & R -Programm“, dem „Exzellenz in der Mitarbeiter -Engagement“ und dem „Exzellenz in der Mitarbeitererfahrung“ des World HRD -Kongresses ausgezeichnet. Mit seiner einzigen Mission, Unternehmen zu helfen, ihre Mitarbeiter engagiert und getrieben zu halten, wird die Advantage Club-App durch eine robuste Lösung für die Engagement von Mitarbeitern unterstützt, die ihren Nutzern ein erstklassiges Erlebnis bietet. Die Plattform wird die Branche revolutionieren, indem sie die Einstellung und Aufbewahrung von Mitarbeitern durch ein umfassendes Tool zur Engagement von Mitarbeitern direkt beeinflussen. <> Mission AdvantaageClub.ai stellt sich eine Welt vor, in der Mitarbeiter sehr engagiert und glücklich sind, und jeder große oder kleine Arbeitsplatz hat eine positive Kultur der Wertschätzung und Anerkennung. Ziel ist es, Organisationen dabei zu helfen, Mitarbeitererfahrungs- und Engagement -Programme für Mitarbeiter aufzubauen und zu leiten, die ihre Kultur und Werte in Anspruch nehmen.