Software zur Mitarbeiteranerkennung - Beliebteste Apps - Tunesien

Zimyo

zimyo.com

Zimyo ist eine umfangreiche HR-Tech-Plattform, die komplexe Personalherausforderungen löst und gleichzeitig die täglichen Personalabläufe rationalisiert und automatisiert. Trusted by modern-day organizations such as Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products, and 2,500 others, Zimyo offers a comprehensive suite of products that includes HR and Payroll, Attendance, Performance, Bewerber Tracking, Engagement, LMS und 50+ Module. Durch die Nutzung dieser Lösungen können Organisationen jeder Größe die Personalabteilung automatisieren, fehlerfreie Gehaltsabrechnungen ausführen, die Gehälter pünktlich ausschalten, die Teilnahme an Bord/Offboard-Mitarbeitern verfolgen, die Leistung der Mitarbeiter verfolgen, Lebensläufe analysieren, Angebotsbriefe senden und viel mehr tun. Was gibt es für Sie in Zimyo? * Engagement der Mitarbeiter: Mitarbeiterpulsumfragen; Peer-to-Peer Direct & Group Chats; Ankündigungen, Diskussionsforen & Umfragen; Glücksindex; Anonymer Feedback; Helpdesk & Ticketing * Core HR: Mitarbeiterdatenmanagement; Self -Service für Mitarbeiter; Dokumente & Richtlinien; Mitarbeiter in Bord; Mitarbeiter offboarding; Personalanalyse und Berichterstattung * Gehaltsabrechnung: Gehaltsabrechnung Automatisierung; Kostenmanagement & Auszahlungen; Gesetzliches Compliance -Management; Gehaltsabrechnung mit mehreren Entitäten * Zeit & Anwesenheit: Anwesenheitsmanagement; Geo-Tagging & Geo-Fencing; Dienstplanmanagement; Anwesenheitserinnerungen; Field-Trip-Management * Leistungsmanagementsoftware: OKRs; Bewertungen (KRA/KPIs); kontinuierliches Feedback; Eins zu eins; Entschädigungs- und Bewertungsmanagement * Rekrutierungsmanagementsoftware: Kandidatenmanagement; Talentpool -Management; Interviews Planing & Skill -basiertes Bewertungsfeedback; Benutzerdefinierte Einstellungsprozessströme; Fähigkeitsbewertung; Lebenslauf an Parsen; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.