Software für Mitarbeitervergünstigungen - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Circula

circula.com

Circula ist eine Spesenplattform für alle von Mitarbeitern getätigten Zahlungen: Reisekosten, Kreditkarten und Leistungen an Arbeitnehmer. Unsere Mission ist es, die Finanz- und Gehaltsabrechnungsverwaltung zu vereinfachen und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften durch intelligente Automatisierungen sicherzustellen, damit Mitarbeiter ihre Arbeit bestmöglich erledigen können. Mit Circula sparen Sie bis zu 80 % Zeit in der Buchhaltung und werden zu einem produktiven Geschäftspartner in Ihrem Unternehmen. ✔️ Reduzieren Sie Compliance-Risiken und sorgen Sie für sichere und revisionssichere Prozesse. *Karten werden von Transact Payments Malta Limited gemäß einer Lizenz von Visa Europe Limited ausgestellt . Transact Payments Malta Limited ist ordnungsgemäß von der Malta Financial Services Authority als Finanzinstitut gemäß dem Financial Institution Act 1994 zugelassen und reguliert. Registrierungsnummer C 91879.