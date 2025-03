CleverControl

CleverControl ist eine cloudbasierte Geschäftslösungssoftware, die es Arbeitgebern ermöglicht, die Effizienz der Arbeitsbemühungen ihrer Mitarbeiter zu steigern und außerdem die Offenlegung von Unternehmensinformationen zu verhindern. Die gesammelten Daten könnten bei der Lösung verschiedener Probleme und Vorfälle am Arbeitsplatz hilfreich sein. CleverControl präsentiert sein Produkt in drei verschiedenen Formen: On-Cloud, On-Premise und lokal für kleine Unternehmen. Was ist CleverControl On-Cloud? Ziel von CleverControl ist es, mit seiner On-Cloud-Lösung umfassende Berichte über die täglichen Arbeitsabläufe Ihres Teams zu erstellen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Gesichtserkennung, Keylogging, Bildschirmaufzeichnung, IM-Überwachung und mehr. Teamleiter können von jedem Gerät aus auf die gesammelten Daten zugreifen. Was ist CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise ist eine Mitarbeiterüberwachungslösung für Unternehmen, die garantiert, dass die gesammelten Daten in Ihrem Unternehmensnetzwerk verbleiben. Die absolute Macht über die Speicherung und Zugänglichkeit der Informationen liegt allein bei Ihnen. Was ist CleverControl Local für kleine Unternehmen? CleverControl Local für Kleinunternehmen ist eine kostengünstige Lösung zur Überwachung der Mitarbeiteraktivitäten und zur Steigerung der Effizienz. Durch die Verwendung eines gemeinsamen Ordnersystems entfällt der Kauf eines Servers, wodurch sichergestellt wird, dass alle Daten in Ihrem Unternehmen verbleiben. Dieses Tool ist ideal für kleine Unternehmen, die ihre Produktivität optimieren und Daten ohne zusätzliche Hardwarekosten sichern möchten.