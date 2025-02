Mitarbeiter-Intranet-Software - Beliebteste Apps - Schweden

Team Engine

teamengine.io

Um den „War on Talents“ zu gewinnen, benötigen Sie einen blitzschnellen Einstellungsprozess und ein ausfallsicheres System für eine konsistente Kommunikation mit Kandidaten und Mitarbeitern gleichermaßen. Team Engine hilft Ihnen, mehr Bewerber zu gewinnen, sie schneller einzustellen und – was entscheidend ist – sie während ihrer gesamten Anstellung beizubehalten. Team Engine beschleunigt den Einstellungsprozess durch die Automatisierung der manuellen (aber zeitkritischen) Schritte, die erforderlich sind, um Kandidaten voranzubringen – selbst wenn Ihr Team nicht besetzt ist! Erreichen Sie Kandidaten und Mitarbeiter dort, wo sie sich am liebsten engagieren (in ihren Texten), mit unserer automatisierten Messaging-Plattform, die alle auf dem Laufenden hält. Durch die Automatisierung von Best Practices für die Einstellung und Bindung stellen Sie sicher, dass Ihre Bewerber und Mitarbeiter das beste Erlebnis haben. Team Engine hilft Ihnen dabei: Tolle Leute zu finden und einzustellen – Automatisieren Sie die überflüssigen Aufgaben in Ihrem Einstellungsprozess, damit Sie dort Mehrwert schaffen können, wo es am wichtigsten ist. Motivieren und binden Sie qualifizierte Mitarbeiter – Ermöglichen Sie neuen Mitarbeitern einen guten Start mit strukturierten Einzelgesprächen und der Möglichkeit, Feedback zu den Erfahrungen zu geben. Umsetzen und kontinuierlich verbessern – Bauen Sie die Vernetzung in Ihrem gesamten Unternehmen auf, um die Arbeit zu erledigen, effiziente Prozesse zu schaffen und eine Kultur des Wachstums und der Entwicklung zu fördern. Ein Blick darauf, wie wir helfen: • SMS an Mitarbeiter und Bewerber, die keinen Schreibtisch haben, • automatisiertes Versenden von Nachrichten für zeitkritische Kommunikation (z. B. Erinnerungen an Vorstellungsgespräche und offene Anmeldefristen) • integrierte Stellenanzeige auf Craigslist, Facebook und Instagram • übersetzte Kommunikation für Spanisch- Referenten • ein zentraler Knotenpunkt zur Organisation aller Rekrutierungsaktivitäten und Bewerberdetails • Diversifizierung der Kandidatenbeschaffung für größere Reichweite.