Software für Mitarbeitererfahrung - Beliebteste Apps - Togo

Zoios

zoios.io

Zoios hilft Unternehmen dabei, einen erstklassigen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Mitarbeiter gedeihen und ihr Bestes geben möchten. Es erreicht dies, indem Daten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden, da der Aufwand ohne Handeln sinnlos wird. Zoios hat ein kulturelles Mantra, das es lebt und atmet von: mit Absicht und Vergnügen produzieren. * In Produce geht es darum, innovative Dienste und Lösungen zu schaffen, mit neuen Funktionen zu experimentieren und neue Konzepte zu starten. Es spricht den kreativen Drang und die Neugier an, die jeder in Zoios besitzt. * Der Zweck umfasst die Idee, dass alles, was in Zoios geschaffen wurde, um Wert zu liefern und in irgendeiner Weise einen Unterschied in der Welt zu machen. Ohne Wert zu schaffen, wird die Arbeit bedeutungslos. * Vergnügen bezieht sich teilweise auf Zoios 'Vision, mehr Freude am Werk zu schaffen. Es betont auch, wie wichtig es ist, mit sich selbst zu beginnen; Es sollte lustig und aufregend sein, bei Zoios zu arbeiten.