Mitarbeiterkommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Türkei

Sociabble

sociabble.com

Sociabble liefert erstklassige, mobile Unternehmenslösungen für interne Kommunikation, Mitarbeitervertretung und Engagement der Mitarbeiter. Als Software als Dienst (SAAS) aggregiert die Plattform von den offiziellen Unternehmenskanälen (sozialen Netzwerken, Websites usw.) und Kurationsplattformen sowie von Inhalten, die von Plattformbenutzern (UGC) und Administratoren vorgeschlagen wurden. Inhalte sind personalisiert und in themenbezogenen Kanälen organisiert und können auf mobilen Geräten, Desktops, Intranets, sozialen Netzwerken und Bildschirmen angezeigt werden. Autorisierte Inhalte können mit einem Klick auf die Social -Media -Profile des Benutzers geteilt werden. Über den Inhaltsverbrauch hinaus können sich die Mitarbeiter auch mit integrierten Quiz und Umfragen befassen. Zu den Funktionen gehören: * Benachrichtigungen über neue Inhalte und interne Unternehmensnachrichten * One-Click-Teilen an alle Ihre bevorzugten Social-Media-Plattformen * Interne Inhalte „mögen“ und „Kommentare“ -Funktionen * Erstellen Sie Ihre eigenen Nachrichten und Inhalte * Nehmen Sie an den neuesten Herausforderungen und Preisen teil und sehen Sie sich an * Leader Board Barrierefreiheit, um zu sehen, wie Sie und Ihre Kollegen rangieren * Erstellen und reagieren Sie auf Quiz und Umfragen Sociabble verwendet die Aktivierung, Belohnungen und Erkennung von Benutzern über verschiedene Ebenen der Benutzererfahrung, um das Engagement zu maximieren. Die einzigartige Plattform für Kommunikation und Interessenvertretung von Mitarbeitern macht die Kommunikation einfach, schnell und engagiert. Die Mitarbeiter sind besser über Unternehmensnachrichten, Updates und ihren Arbeitsplatz informiert, was zu einer engagierteren und einflussreicheren Belegschaft führt. Unternehmen können die Nutzung von Sociabble auf ihre Partner, externen Influencer oder Markenfans ausdehnen. Sociabble wurde 2014 von einem Team erfahrener Unternehmer in der Technologie für digitale Vermögensverwaltung, Social Media und Content Marketing eingeführt. und pwc. Sociabble hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich und ist auch in New York City, London und Mumbai betrieben.