Beliebteste Zuletzt verwendet Mitarbeiterkommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Norwegen

Mitarbeiterkommunikationssoftware passt interne Kommunikation wie Newsletter, Blogs, Newsfeeds und Updates im gesamten Unternehmen an und stellt sie bereit. Oftmals sind die Informationen in Mitarbeiter-Newslettern nicht für alle relevant, was dazu führt, dass Mitarbeiter sich nicht mehr mit den neuesten Informationen zu Führungskräften beschäftigen. Mit dieser Software können Unternehmensleiter die Kommunikation nach Abteilung, Standort und Position segmentieren und so sicherstellen, dass die Nachrichten für die Empfänger relevant sind. Darüber hinaus unterstützt es verschiedene Geräte, sodass die Führungsebene die Bereitstellungsmethoden individuell anpassen kann, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Mitarbeiter mit den Inhalten beschäftigen. Diese Kommunikationsfunktionen werden häufig in umfassendere Mitarbeiterunterstützungsplattformen integriert und mit Tools wie Software für Mitarbeiterengagement und Mitarbeitervertretung kombiniert. Während Mitarbeiter-Intranet-Software einige Kommunikationsfunktionen umfassen kann, fehlen ihr in der Regel die tiefgreifenden Personalisierungs- und Engagement-Tracking-Funktionen einer dedizierten Mitarbeiter-Kommunikationssoftware.