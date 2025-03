Software zur Mitarbeitervertretung - Beliebteste Apps

SoAmpli

SoAmpli ist eine preisgekrönte SaaS-Plattform für Advocacy-Marketing und -Vertrieb. Durch eine schöne und benutzerfreundliche Oberfläche hilft SoAmpli Unternehmen dabei, ihr Vertriebsteam in Social-Selling-Stars zu verwandeln, die den Umsatz steigern und Marken stärken. Die SoAmpli-Plattform erleichtert die Schaffung eines zentralen Bereichs für Marketingleiter und Social-Media-Manager, um vollständig genehmigte, 100 % markenbezogene Inhalte schnell an ihr Vertriebsteam und ihre Mitarbeiter zu verteilen, was es für Benutzer äußerst einfach macht, Beiträge zu veröffentlichen oder einzuplanen Advance – Unternehmensinhalte auf ihren persönlichen Social-Media-Profilen. Benutzer können ihrem SoAmpli-Profil eine Reihe von Social-Media-Konten hinzufügen, darunter Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram. Alle Links werden automatisch gekürzt, was es ermöglicht, ihre Reise durch das Web zu verfolgen und Informationen zu Klicks, Anzahl der Shares und Gesamtreichweite zurückzugeben. Unternehmen können dann mit den Echtzeitstatistiken und herunterladbaren Dashboards von SoAmpli einzigartige Einblicke gewinnen, um den Erfolg zu messen und den ROI sozialer Inhalte darzustellen. Innerhalb von 30 Tagen kann SoAmpli 30 % mehr relevante Interessenten für Unternehmen generieren, den ROI ihrer digitalen Inhalte steigern und präsentieren, gleichzeitig einzigartige Einblicke gewinnen und neue, ungenutzte Wege zur Vermarktung in sozialen Medien erschließen. Gleichzeitig trägt SoAmpli dazu bei, die äußerst kostspielige Lücke zwischen den Marketing- und Vertriebsdisziplinen zu schließen, indem es dem Vertriebsteam effektiv Content-Munition zur Verfügung stellt, die durch das Marketing geschaffen wurde, um mehr Geschäfte abzuschließen und stärkere Beziehungen in den sozialen Medien zu fördern.