Ilobby ist weltweit führend in der Einrichtung und zum Besuchermanagement für komplexe Unternehmen und regulierte Industrien. Ilobby's FacilityOS -Plattform wird auf mehr als 6.000 Standorten weltweit eingesetzt und betrieben komplexe Arbeitsumgebungen, indem die wichtigsten Einrichtungsverfahren optimiert und automatisiert werden, um die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung zu erreichen, Sicherheitsprotokolle durchzusetzen und die Sicherheitsanforderungen der Standort voranzutreiben. FacilityOS ist eine End-to-End-Fazilitätsmanagementplattform, die aus mehreren unabhängigen Modulen für Besuchermanagement, Notfall- und Evakuierungsmanagement, physischer Besucher und Zugangskontrolle sowie Paketentnahme und -überprüfung besteht. Diese leistungsstarken Module befassen sich mit spezifischen Funktionsbereichen und bieten in Kombination eine vollständig integrierte, ganzheitliche Einrichtung und Besuchermanagementlösung. Besucherverwaltung vorgeladen und vorkonfiguriert auf Hardware auf Unternehmensebene, Besucherration über und automatisiert die Besucherverwaltung, damit Sie die Sicherheit, Sicherheit und Konformität am Arbeitsplatz verbessern können. Notfall- und Evakuierungsmanagement Emergencyos verbessert die Effizienz und Geschwindigkeit Ihrer Evakuierungen und optimiert die Bereitschaft des Notfallmanagements. Reduzieren Sie das Risiko, minimieren Sie Ausfallzeiten und vermeiden Sie kostspielige Strafen mit digitalisierten Notfallwarnungen, Evakuierungen und Berichten. Die physische Identitäts- und Zugriffsmanagement SecurityOS erweitert die Vorteile der Zugangskontrolle für Besucher, Auftragnehmer und andere vorübergehende Gast, mit denen Sie den Zugang zur physischen Einrichtung sicher ausstellen, verfolgen und verwalten können. Optimieren und automatisieren Sie die Berechtigungsbereitstellung und erhöhen Sie die Kontrolle und Sichtbarkeit. Das Paket- und Liefermanagement erleichtert die Nachverfolgung und Verwaltung eingehender Pakete einfach und sicher mit Deliveryos. Verwalten Sie Lieferungen, verfolgen Sie Materialien, überprüfen und akzeptieren Sie Pakete, sehen Sie sich alle Lieferungen auf einen Blick und vieles mehr an. Ilobby wird von bewährten Technologien, Menschen und Prozessen angetrieben und stellt neu fest, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und ihre Einrichtungen sicher, sicher und konform halten können.