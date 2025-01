Eingebettete Zahlungssoftware - Beliebteste Apps - Salomonen

Checkout.com

Checkout.com ist eine cloudbasierte Zahlungsplattform – und ihre Mission ist es, Unternehmen und ihren Gemeinden den Erfolg in der digitalen Wirtschaft zu ermöglichen. Die modulare Technologie von Checkout.com ermöglicht es Unternehmen, Funktionen hinzuzufügen, Risiken zu verwalten und gleichzeitig die Konvertierung zu schützen – und neue Zahlungsmethoden hinzuzufügen, um das Wachstum in neuen Märkten voranzutreiben. Ihre lokalen Teams in mehreren Ländern bieten Unterstützung vor Ort, um Händlern dabei zu helfen, ihre Zahlungsleistung zu verbessern, Regulierungen zu meistern und neue Geschäftsmodelle problemlos einzuführen. Checkout.com bietet schnelle, zuverlässige Zahlungen und Auszahlungen in mehr als 150 Währungen, mit Acquiring im Land, Betrugsfiltern und Berichten über eine API. Checkout.com akzeptiert alle gängigen internationalen Kredit- und Debitkarten sowie beliebte alternative und lokale Zahlungsmethoden. Checkout.com hat seinen Hauptsitz in London und verfügt derzeit über 19 Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, der MENA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum.