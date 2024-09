Eingebettete Zahlungssoftware - Beliebteste Apps - Amerikanisch-Samoa Beliebteste Zuletzt verwendet

Eingebettete Zahlungssoftware, auch integrierte Zahlungssoftware genannt, ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen direkt in ihren Produkten zu akzeptieren, anstatt sich auf eine separate Zahlungslösung zu verlassen. Diese Software rationalisiert die Zahlungsabwicklung und hilft Unternehmen, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis zu verbessern. Unternehmen, die eingebettete Zahlungssoftware verwenden, werden als Zahlungsvermittler (PayFac) bezeichnet, da sie als Zahlungsanbieter fungieren. Dieses Tool wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter SaaS-Anbieter, Marktplätze, Mitfahr- und Essenslieferdienste sowie Spieleplattformen. Eingebettete Zahlungssoftware lässt sich häufig in Abonnementverwaltungssoftware integrieren, die Abonnementpläne für Software und Dienste definiert und verwaltet, sowie in Abonnementabrechnungssoftware, die die Rechnungsstellung für abonnementbasierte Unternehmen übernimmt.