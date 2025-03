ConverSight

ConverSight ist eine kontextbezogene Entscheidungsintelligenzplattform, die auf den patentierten Augmented Conversational AI- und Analytics-Techniken basiert. Der KI-Assistent von ConverSight, Athena, liefert Geschäftseinblicke, indem er eine Verbindung zu Kundendaten herstellt und mithilfe maschineller Lerntechniken Erkenntnisse und Empfehlungen generiert. Mit ConverSight sind Unternehmen in der Lage, künstliche Intelligenz in ihre Reaktionsplanungsmethoden zu integrieren, was eine höhere Genauigkeit, stärkere Entscheidungsfindung und reibungslosere Reaktionszeiten ermöglicht, was letztendlich die Kosten senkt und die Funktion der Lieferkette drastisch verbessert. ConverSight fungiert als Supply Chain Control Tower, um Unternehmen dabei zu helfen, Abläufe zu optimieren, Störungen zu minimieren und kritische Probleme in Echtzeit zu lösen. Der KI-Geschäftsassistent von ConverSight, Athena, bietet Unternehmen mehr Datentransparenz und Einblicke, um ihre Lieferketten proaktiv zu verbessern und andere genaue, fundierte Entscheidungen zu treffen