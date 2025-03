AtData

Der Flaggschiff-E-Mail-Verifizierungsdienst von AtData, SafeToSend, ist branchenführend in Bezug auf Genauigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit und bietet umfassende E-Mail-Datenhygiene und Schutz vor kostspieligen, problematischen Adressen. SafeToSend bestätigt die Gültigkeit der E-Mail-Adresse, indem nicht nur die Syntax korrekt ist, sondern auch, ob die Adresse ISP-spezifische Anforderungen erfüllt. Wir beheben Tipp-, Formatierungs-, Syntax- und andere Eingabefehler und entfernen gleichzeitig schädliche Adressen, um Risiken zu minimieren und den Ruf Ihres Absenders zu schützen. Wir bieten außerdem einen Engagement-Score, der Aktivitätssignale untersucht, um aktiv genutzte E-Mails zu identifizieren und so die Zustellbarkeit, bessere Segmentierung und die Qualifizierung von Leads zu verbessern. Unsere 100 % SafeToSend-Garantie gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre E-Mails validiert, korrigiert und sicher sind, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe auf dem richtigen Kanal erreichen. Das Ergebnis sind höhere Rücklaufquoten, Konversionsraten und Gewinne. Der Einstieg ist einfach. Mit unserem Self-Service-Portal InstantData machen wir es Ihnen leicht, Ihre Daten zu bereinigen. Erstellen Sie ein kostenloses Konto und wählen Sie entweder Ihre E-Mail-Liste von Ihrem lokalen Gerät aus, laden Sie sie per FTP hoch oder importieren Sie sie von Ihrer E-Mail-Marketing-Plattform.