E-Mail-Tracking-Software - Beliebteste Apps - Togo

Nethunt ist ein Tool für Verkaufsautomatisierung, das buchstäblich in Ihrem Google Mail und anderen Google Workspace -Apps lebt. Es hilft Vertriebsteams, Leads zu verwalten, die Kundenbeziehungen zu fördern, den Umsatzfortschritt zu überwachen und mehr Angebote abzuschließen. Mehr über Nethunt CRM 🙂 Organisieren Sie Ihren Kundenstamm Verwenden Sie in Nethunt Core CRM -Funktionen, um Ihren Kundenstamm auf effizienteste Weise zu organisieren. ✓ Verabschieden Sie sich für immer von mühsamer Dateneingabe. ✓ Verwenden Sie die doppelte Präventionsfunktion von Nethunt, um Ihre Daten jederzeit sauber zu halten. ✓ Die erforderlichen Felder Feature -Uhren über Ihre Daten, um sicherzustellen, dass Sie das haben, was Sie benötigen. ✓ Ihr Kundenstamm wird sicher an einem Ort gespeichert und durch ordnungsgemäßes Zugangsmanagement vor Lecks oder neugierigen Augen geschützt. 📞 Erfassen Sie neue Leads über mehrere Kanäle Nethunt CRM ist in mehrere Tools integriert, mit denen Sie neue Leads aus verschiedenen Quellen erhalten und die Kommunikation innerhalb von CRM -Datensätzen speichern können. ✓ Erstellen Sie neue Leads aus eingehenden und ausgehenden Anrufen ✓ Verwandeln Sie die Website -Chats in neue Leads ✓ Holen Sie sich neue Leads von Social -Media -Plattformen ✓ Fügen Sie neue Leads zu CRM von Messenger hinzu ✓ Erfassen Sie Leads aus benutzerdefinierten Webformularen 📋 Segmentleitungen und Kundenbasis Teilen Sie Ihren Kundenstamm in gezielte Segmente auf, um personalisierte Tonhöhen mit verschiedenen Makros zu senden - Berufsbezeichnung, Bedürfnis, Unternehmensgröße und mehr. ✓ Verwenden Sie benutzerdefinierte Filter und Ansichten, um Ihre Kontakte zu segmentieren. ✓ Speichern Sie eine unbegrenzte Anzahl von Segmenten für sich selbst oder teilen Sie sie mit dem Team. ✓ Lassen Sie diese Segmente automatisch aktualisieren, wenn neue Benutzer bestimmte Parameter übereinstimmen. 💲 Verkaufspipeline aufbauen Drehen Sie Kontakte in Leitungen und schieben Sie sie die schöne, funktionale Pipeline hinunter. ✓ Fügen Sie neue Angebote, ihren Wert, ihre Schließungswahrscheinlichkeit und das erwartete Schließungsdatum hinzu. ✓ Track -Deal -Fortschritte in den Pipeline -Phasen. ✓ Kennen Sie die Einnahmen in jeder Phase der Pipeline ✓ Spot Blocked Leads und wie man sie zum Kauf treibt. ✓ Erstellen Sie eine oder mehrere benutzerdefinierte Pipelines für Ihre Produkte und Dienstleistungen. ✓ Erstellen Sie Prognosen, denen Sie vertrauen können. ⭕ Aufgaben verwalten Organisieren Sie Ihren Arbeitstag und verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams. Alles innerhalb von Google Mail. ✓ Verwalten Sie Aufgaben und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Google Mail zusammen. ✓ Weisen Sie Aufgaben automatisch nach bestimmten Kriterien oder Rund-Robin-Algorithmus zu. ✓ Verknüpfen Sie Aufgaben mit E -Mails und CRM -Datensätzen. ✓ Erhalten Sie tägliche Aufgaben Digest, um Ihren Tag zu planen. 🤖 Verkaufsprozesse in Google Mail automatisieren Mit Nethunt CRM können Benutzer den gesamten Verkaufsprozess automatisieren - von der Lead -Capture über die Pipeline -Stufe von Deals bis hin zu Benachrichtigungen. ✓ Erfassen Sie Leads aus verschiedenen Quellen und fügen Sie sie in Ihr CRM hinzu. ✓ weisen Managern Leads zu und richten Sie personalisierte automatische Ersetzen ein. ✓ Priorisieren Sie die Leads automatisch je nach Verhalten ✓ Setzen Sie Sequenzen auf die Pflege von Leads. ✓ Verknüpfen Sie automatisch E -Mail -Gespräche, Chats, Anrufe an CRM -Profile. ✓ Lassen Sie einen Algorithmus basierend auf der Reaktion des Leads eine Leitung zur nächsten Pipeline -Stufe verschieben. ✓ Erstellen Sie automatische Aufgaben für das Team. ✓ Setzen Sie Benachrichtigungen an das Team, wenn in der Pipeline wichtige Änderungen vorliegen. ✓ Automatisieren Sie die Dateneingabe. ✉️ E -Mail -Automatisierung ✓ Erstellen Sie persönliche und gemeinsam genutzte E -Mail -Vorlagen in Google Mail. ✓ Schreiben Sie sich einfach und schnell wiederholte E -Mails. ✓ Personalisieren Sie E -Mail -Vorlagen mit benutzerdefinierten Feldern. ✓ Verwenden Sie E -Mail -Vorlagen in täglichen E -Mail -Korrespondenz, E -Mail -Kampagnen oder automatisierten E -Mail -Sequenzen. 📩 E -Mail -Tracking Verfolgen Sie Ihre E -Mails öffnen und klicken in Google Mail. ✓ Wissen, ob, wann und wie oft der Empfänger Ihre E-Mails in Echtzeit ansieht. ✓ Wissen, wann Leute Ihre E -Mails öffnen, um Einblicke für Ihr Team zu geben. ✓ Priorisieren Sie Leads basierend darauf, wie oft sie E -Mails öffnen oder auf die Links klicken. ✓ Verwenden Sie E -Mail -Tracking für regelmäßige E -Mails, E -Mail -Kampagnen und automatisierte E -Mail -Sequenzen. 🔁 E -Mail -Kampagnen Senden Sie E-Mail-Kampagnen und Follow-up-Kampagnen in Google Mail. ✓ Senden Sie E -Mail -Kampagnen an benutzerdefinierte Segmente oder den gesamten Kundenstamm. ✓ Setzen Sie Follow-up-E-Mails auf frühere E-Mail-Kampagnen ein. ✓ Überwachen Sie Kampagnenstatistiken: Öffnet, Klicks, Abmeldungen, Hüftchen und Antworten. ✓ Senden Sie E -Mail -Kampagnen über Google Mail, Nethunt SMTP oder Ihren eigenen SMTP -Server. 📊 Verkaufsberichterstattung Verfolgen Sie die wichtigsten Geschäftsmetriken und die Teamleistung mit Berichten in Nethunt CRM. ✓ Verfolgen Sie die Effektivität des gesamten Teams und jeden Manager separat - die Anzahl der gesendeten E -Mails, vorgenommenen Präsentationen, Anrufe usw. ✓ Analysieren Sie das Geschäftswachstum im Vergleich zu früheren Perioden - der Anzahl der geschlossenen Angebote sowie der Einnahmen. ✓ Analysieren Sie den Umsatz, indem Sie ihn durch einen Manager, ein bestimmtes Produkt, nach Land usw. abbauen. ✓ Verfolgen Sie Ihr Quoten -Erreichen. ✓ Analysieren Sie die Gründe für den Verlust von Geschäften. ✓ Erstellen Sie eine Verkaufsprognose, dem Sie vertrauen können.