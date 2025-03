E-Mail-Testsoftware - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

GlockApps

Die GlockApps Suite of Deliverability Tools besteht aus 3 Apps, die Ihnen helfen sollen, Ihre Öffnungen, Klicks und Conversions um bis zu 41 % zu steigern! Inbox Insight Führen Sie mit Inbox Insight 3 kostenlose Spam-Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails Ihre Kunden erreichen. Die Ergebnisse Ihres Zustellbarkeitstests zeigen Ihnen Folgendes: ◆ Die Platzierung Ihrer E-Mail in 70 Seed-Postfächern ◆ Ihre E-Mail-Authentifizierungsdatensätze (SPF, DKIM, rDNS und HELO to IP) ◆ Der Sender Score Ihrer IP-Adresse ◆ Wo Ihre IP auf der schwarzen Liste steht ◆ Der Spam Ihrer E-Mail Punkte für Google Spam Filter, Barracuda und SpamAssassin ◆ Die Inhaltsanalyse Ihrer E-Mail https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Schützen Sie Ihre Marke mit DMARC Analytics vor Phishing und Spoofing! GlockApps DMARC Analytics bietet Ihnen: ◆ 10.000 DMARC-Nachrichten KOSTENLOS jeden Monat ◆ Möglichkeit, alle Ihre XLM-Berichte auf benutzerfreundliche Weise zu verfolgen, zu speichern und zu organisieren ◆ Vollständige Transparenz über Ihren E-Mail-Verkehr ◆ Einblick in welche E-Mail-Kampagnen die Authentifizierung fehlgeschlagen ist ◆ Vollständige Kontrolle darüber, was mit E-Mails zu tun ist, die die Authentifizierung nicht bestehen. ◆ Sofortige Benachrichtigungen, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden. ◆ Kostenlose SPF-, DKIM- und DMARC-Überwachung alle zwei Stunden. ◆ Möglichkeit, unbegrenzt viele Domains hinzuzufügen und diese sogar zu gruppieren. Probieren Sie GlockApps DMARC Analytics aus und erhalten Sie jeden Monat 10.000 KOSTENLOSE DMARC-Nachrichten! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Uptime Monitor Unser Uptime Monitor sendet Ihnen sofortige Benachrichtigungen über Probleme mit Ihrer IP-Adresse, SPF-, DKIM- und DMARC-Einträgen sowie HTTP-, TLS- und TCP-Protokollen. Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testversion: ◆ Erhalten Sie bis zu 20 Monitore ◆ Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald Ihre IP-Adresse auf die Sperrliste gesetzt wird ◆ Überwachen Sie den Zustand Ihrer SPF-, DKIM- und DMARC-Datensätze und werden Sie sofort benachrichtigt, wenn Änderungen auftreten. ◆ Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn Ihre Website ausfällt. ◆ Legen Sie Ihre eigenen Prüfintervalle fest (bis zu jede Minute!) ◆ Erhöhen Sie die Transparenz mit öffentlichen Statusseiten. ◆ Legen Sie Ihre eigenen Schwellenwertregeln für Ausfallzeiten fest und werden Sie benachrichtigt, wenn Ihr Status Ihren Schwellenwert erreicht https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/