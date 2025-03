E-Mail-Testsoftware - Beliebteste Apps - Usbekistan

MailUp

mailup.com

MailUp ist eine einfache und skalierbare Lösung zum Erstellen, Automatisieren und Anpassen von E-Mail-, SMS- und Messaging-Apps-Marketingkampagnen. Mehr als 10.000 Kunden weltweit vertrauen darauf und bieten fortschrittliche Automatisierungsfunktionen und erstklassige Technologie für Ihre Marketingstrategien. Eine Komplettlösung für Multichannel-Marketing-Anforderungen: Newsletter, Transaktions-E-Mails, Abonnementformulare, Landingpages, Werbeaktionen, SMS, Messaging-Apps (Facebook Messenger und Telegram) und vieles mehr! Probieren Sie den Drag & Drop-E-Mail-Builder aus, integrieren Sie Ihren Marketing-Stack, erstellen Sie in Sekundenschnelle automatisierte Multichannel-Workflows und überwachen Sie die Leistung Ihrer Kampagnen anhand detaillierter Berichte. Von Geburt an Italiener, aus Berufung international. MailUp wurde 2003 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zum Marktführer in Italien entwickelt und ist in über 50 Ländern mit 5 Niederlassungen weltweit tätig. Über 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen MailUp als strategischen Partner für ihre digitalen Marketingaktivitäten. MailUp bietet die beste Infrastruktur und internationale Zertifizierungen, um eine maximale Zustellbarkeit Ihrer Nachrichten zu gewährleisten. Die leistungsstarke Messaging-Plattform wird durch eine Reihe von Tools ergänzt, die für einen reibungslosen Ablauf Ihrer täglichen Marketingkampagnen sorgen. Seine Teams an den Technologiezentren in Cremona (Italien) und Silicon Valley stehen an der Spitze der flexiblen, skalierbaren und integrierten Softwareentwicklung.