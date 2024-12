Beliebteste Zuletzt verwendet E-Mail-Testsoftware - Beliebteste Apps - Norwegen

E-Mail-Testsoftware unterstützt Unternehmen dabei, E-Mails in der Vorschau anzuzeigen und zu testen, bevor sie an Empfänger gesendet werden. Dadurch wird die Effektivität von E-Mail-Kampagnen erhöht und der ROI (Return on Investment) optimiert. Diese Software bietet eine Bearbeitungsplattform, um potenzielle Probleme in einer E-Mail vor der Verteilung zu identifizieren. Häufige Fehlerprüfungen umfassen Rechtschreibung, Grammatik, Formatierung, Design und Codierung. Während der Testphase simuliert die Software die Zustellung der E-Mail auf einem SMTP-Server.