E-Mail-Vorlagen-Builder-Software - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Maool

maool.com

Maool Email Editor ist ein einfacher E-Mail-Editor mit wichtigen erweiterten Funktionen. Es verfügt über alle Funktionen, die zum Erstellen einer optisch ansprechenden E-Mail erforderlich sind. Exportieren Sie E-Mails mit einem einzigen Klick an Ihren bevorzugten ESP und bringen Sie Ihre Kampagne auf die nächste Stufe. Erstellen Sie E-Mails in kürzester Zeit ohne Programmieraufwand. Das Erstellen von E-Mails mit dem Maool Email Editor macht viel Spaß. Wenn Sie bei Null anfangen, ist das Entwerfen einer E-Mail eine schwierige Aufgabe. Selbst wenn Sie ein E-Mail-Designtool verwenden, wird es einen erheblichen Teil Ihrer Zeit und Energie verschlingen. Der Maool Email Editor enthält Funktionen, die das Entwerfen von E-Mails für Sie zum Kinderspiel machen. Wir haben einen leistungsstarken Drag-and-Drop-E-Mail-Editor mit vorgefertigten E-Mail-Vorlagen und Modulen kombiniert, damit Sie perfekte E-Mails für Ihre Marke erstellen können. Es enthält alle Anpassungsoptionen zum Ändern der Stile von Text, Bild, Hintergrundbild, Farbe, Hintergrundfarbe usw. Maool Email Editor umfasst E-Mail-Pakete, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind. Ein E-Mail-Paket enthält alle Vorlagen und Module, die zum Erstellen einer E-Mail erforderlich sind. Vorgefertigte Vorlagen und Module machen das E-Mail-Design viel einfacher und zeiteffizienter. Sie müssen lediglich das E-Mail-Paket auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Erstellen Sie Ihre E-Mail nach Ihren Wünschen. Machen Sie es zu Ihrem eigenen, indem Sie die Farben und Schriftarten ändern, um sie an den Stil Ihrer Marke anzupassen. Exportieren Sie es auf Ihr ESP, und schon ist es fertig. Wir verfügen auch über einen E-Mail-Export mit nur einem Klick, mit dem Sie eine Vorlage an Ihren bevorzugten E-Mail-Dienstanbieter exportieren können. Sie können den HTML-Export verwenden, wenn Ihr ESP nicht integriert ist. Keine Sorge, wir haben derzeit einige ESPs und werden in Zukunft weitere hinzufügen. Hauptmerkmale: - Branchenspezifische Vorlagenpakete Wir haben die Anforderungen jeder Branche analysiert, um festzustellen, welche E-Mails am häufigsten verwendet werden und welche Anforderungen in dieser spezifischen Branche gelten. Wir haben branchenspezifische Anwendungsszenarien untersucht und ein All-in-One-E-Mail-Paket für diese Kategorie entwickelt, das alle Anforderungen dieser Branche erfüllt. Die von uns erstellten branchenspezifischen E-Mail-Pakete enthalten eine Sammlung von Vorlagen, die in dieser Branche häufig verwendet und benötigt werden. Wir verfügen derzeit über einige E-Mail-Pakete und werden im Laufe der Zeit weitere hinzufügen. Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Paketvorschläge in den Kommentaren. - Export mit einem Klick zu ESP (E-Mail-Dienstanbieter) Wir haben eine Exportfunktion mit einem Klick erstellt, mit der Sie Vorlagen nach ESP exportieren können. Wir unterstützen derzeit den Export mit einem Klick nach Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost und vielen weiteren, die in Zukunft folgen werden. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie ein anderes ESP haben. Wir haben den HTML-Export, und Sie können Export HTML auf Ihrem ESP verwenden. - Keine Codierung erforderlich Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um E-Mails mit unserem Editor zu erstellen. Wir haben unseren Editor so gestaltet, dass er einfach und benutzerfreundlich ist. Mit unserem Editor können Sie E-Mails für Ihre Marke erstellen. - Kostenloser Forever-Plan Wir haben einen kostenlosen Forever-Plan, mit dem Sie Maool Email Editor für den Rest Ihres Lebens kostenlos nutzen können.