E-Signatur-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, mit dem Sie jeder E-Mail, die Ihr Unternehmen verlässt, konsistente und konforme Signaturen, Haftungsausschlüsse und Branding hinzufügen können? Unser preisgekröntes Tool Crossware Mail Signature (für Microsoft 365, Microsoft Exchange und HCL Domino) ist die Lösung für Sie. Jeder E-Mail werden automatisch elegante, konforme und personalisierte Signaturen hinzugefügt, unabhängig davon, von welchem ​​Gerät Sie senden. Das Erstellen Ihrer perfekten Signatur ist ganz einfach mit einem einfachen visuellen Drag-and-Drop-Editor. Oder gehen Sie etwas technischer vor und erstellen Sie Ihre Signatur in HTML mit unserem Quellcode-Editor. Unser Signaturtool wird ständig weiterentwickelt mit dem Ziel, sicherzustellen, dass Signaturen dynamisch und intelligent sind. Dies bedeutet kontextsensitiv und maßgeschneidert für die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens. Mit unserem einfachen Regelersteller können Sie Regeln erstellen und anwenden, die steuern, wann, wo und wie Ihre Signaturen angewendet werden. Erstellen Sie schnell Regeln für die Anwendung von Signaturen oder Signaturblöcken (ein kleinerer Teil Ihrer Signatur) basierend auf Active Directory-Feldern, Empfängeradressen, Daten und mehr. Wenn Sie eine sehr individuelle oder komplexe Regel benötigen, können Sie Regeln auch in C# schreiben. Mit Crossware Mail Signature können Sie steuern, wer jede Signatur oder jeden Signaturblock bearbeiten kann, z. B. Sie können festlegen, dass nur das Marketingteam den Abschnitt mit den Werbebannern bearbeiten darf und das Rechtsteam nur den Haftungsausschluss bearbeiten darf, um Ihre Unterschrift vor unaufgeforderten Änderungen zu schützen. Crossware Mail Signature ist von Grund auf auf höchste Sicherheit ausgelegt. Wir speichern oder kopieren Ihre E-Mails nicht und verarbeiten sie sicher in Microsoft Azure-Rechenzentren. Für zusätzliche Sicherheit können Sie beim Einrichten von Crossware Mail Signature auch das Microsoft-Rechenzentrum Ihrer Wahl angeben. Funktionen: - Fügen Sie Logos, Grafiken, Werbebanner, Social-Media-Symbole, Active Directory-Felder, Haftungsausschlüsse und Text zu Ihren E-Mail-Kopf- und Fußzeilen hinzu. - Wenden Sie Ihre Signaturen an, wann, wo und wie Sie möchten, mit leistungsstarken Regeln. - Signaturen auf jedem Gerät und E-Mail-Client. - Kontrollieren Sie jeden Teil Ihrer Signatur mit separat gesteuerten Blöcken. - Visueller/HTML-Code-Editor – Vorschau der Signaturen in Echtzeit, basierend auf Empfängern und Absendern. - Zeigen Sie Signaturen in Outlook an und sehen Sie Ihre Signaturen in „Gesendete Elemente“. – Intelligente und dynamische Signaturanwendung – Wählen Sie Ihr Microsoft-Rechenzentrum für die Bereitstellung – Bearbeiten Sie überall und jederzeit mit unserem browserbasierten Editor. Finden Sie heraus, was uns zur weltweit führenden Signaturlösung macht – starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion!