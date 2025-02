E-Mail-Dienste - Beliebteste Apps - Tschad

Gmail

Google Mail ist ein kostenloser E -Mail -Dienst, der von Google entwickelt wurde. Benutzer können im Web auf Google Mail zugreifen und Programme mit Drittanbietern verwenden, die E-Mail-Inhalte über POP- oder IMAP-Protokolle synchronisieren. Gmail begann als begrenzte Beta -Veröffentlichung am 1. April 2004 und beendete seine Testphase am 7. Juli 2009. Beim Start hatte Google Mail ein anfängliches Speicherkapazitätsangebot von einem Gigabyte pro Benutzer, einen deutlich höheren Betrag als zu diesem Zeitpunkt angebotene Wettbewerber. Heute ist der Service mit 15 Gigabyte Speicher geliefert. Benutzer können E -Mails mit einer Größe von bis zu 50 Megabyten erhalten, einschließlich Anhängen, während sie E -Mails bis zu 25 Megabyte senden können. Um größere Dateien zu senden, können Benutzer Dateien vom Google Drive in die Nachricht einfügen. Google Mail verfügt über eine suchorientierte Schnittstelle und eine "Konversationsansicht" ähnlich einem Internetforum. Der Service ist unter den Website -Entwicklern bemerkenswert für seine frühzeitige Einführung von AJAX. Die E-Mail-Server von Google scannen automatisch E-Mails für mehrere Zwecke, einschließlich zum Filtern von Spam und Malware und zum Hinzufügen von kontextsensitiven Anzeigen neben E-Mails. Diese Werbepraxis wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der unbegrenzten Datenbindung, der einfachen Überwachung durch Dritte, Benutzer anderer E -Mail -Anbieter, die sich der Richtlinie beim Senden von E -Mails an Google Mail -Adressen und das Potenzial für Google zu ändern, erheblich von Datenschutzanwälten kritisiert, die Anwälte von Datenschutzwegen, die Anwälte von Datenschutzgründen, die Bedenken hinsichtlich der unbegrenzten Datenbindung, erheblich kritisiert wurden. Seine Richtlinien zur weiteren Verringerung der Privatsphäre durch Kombination von Informationen mit anderen Google -Datennutzung. Das Unternehmen war Gegenstand von Klagen in Bezug auf die Fragen. Google hat erklärt, dass E -Mail -Benutzer "notwendigerweise erwarten" müssen, dass ihre E -Mails automatisiert werden, und behauptet, dass der Service nicht an potenziell sensiblen Nachrichten angezeigt wird, wie z. . Im Juni 2017 kündigte Google das Ende der Verwendung kontextbezogener Google Mail -Inhalte für Werbezwecke an und stützte sich stattdessen auf Daten, die aus der Nutzung seiner anderen Dienste gesammelt wurden. In 2018 hatte Gmail weltweit 1,5 Milliarden aktive Benutzer.