E-Mail-Dienste - Beliebteste Apps - Papua-Neuguinea

Fastmail

fastmail.com

Fastmail ist ein E-Mail-Dienst, der kostenpflichtige E-Mail-Konten für Einzelpersonen und Organisationen anbietet. Es wird Kunden weltweit in 36 Sprachen von Fastmail Pty Ltd, einem Unternehmen mit Sitz in Melbourne, Victoria, Australien, bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 2010 von Opera Software übernommen. Am 26. September 2013 gab Fastmail bekannt, dass es sich von Opera getrennt hat und ein wurde privat geführtes unabhängiges Unternehmen. Die Hauptserver befinden sich in New York City und Amsterdam; Ein bisheriger Backup-Standort in Island wird durch den Serverstandort in Amsterdam ersetzt.