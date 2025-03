E-Mail-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Foureyes

foureyes.io

Die Sales-Intelligence-Software von Foureyes hilft Unternehmen, ihre Produkte besser zu verfolgen, zu schützen, einzubinden und zu verkaufen. Typischerweise konzentrieren sich Unternehmen darauf, mit Top-of-the-Funnel-Marketingmaßnahmen mehr Leads zu generieren. Aber Foureyes ermöglicht es Unternehmen, Conversion-Aktivitäten am unteren Ende des Trichters und die Menschen zu unterstützen, die letztendlich für den Verkauf verantwortlich sind. Mit Foureyes erhalten Unternehmen Einblick in jeden Anruf, jedes Formular und jeden Chat-Lead mit patentiertem Website-Tracking auf Benutzerebene. Die automatische Lead-Protokollierung und -Analyse schützt und priorisiert Ihre Pipeline. Dynamische Kommunikationssoftware bindet Leads mit bestandsspezifischen Updates ein, die an relevante Interessenten gesendet werden. KI-gestützte Lead-Einblicke und -Benachrichtigungen helfen Vertriebsteams, den Verkaufsprozess durch bessere, kundenorientiertere Gespräche zu verbessern. Mit Foureyes steigern Kunden ihre Abschlussrate im Durchschnitt um 41 %. Heute läuft die Sales-Intelligence-Software von Foureyes für mehr als 5.000 Unternehmen und die zugrunde liegende Kundendatenplattform informiert über die Vertriebs- und Marketingentscheidungen großer Hersteller, darunter Stellantis und Nissan Motor Co.