InMoat erweitert Ihren Posteingang, indem es Ihnen die Kontrolle über Ihre E-Mail-Einstellungen gibt. Mit InMoat können Sie einen fokussierten Posteingang aufrechterhalten, indem Sie die für Sie wichtigen E-Mail-Typen auswählen. Andere unwichtige und nicht dringende E-Mails werden zur späteren Überprüfung in Ihren @InMoat-Ordner gefiltert. Egal, ob Sie Ihre Teammitglieder, Kalendereinladungen oder Aktualisierungen der Projektzusammenarbeit priorisieren möchten, InMoat gibt Ihnen die Kontrolle. InMoat hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und wurde von einem Remote-Team in den Vereinigten Staaten und Kanada entwickelt.