Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: Die ultimative SaaS-Plattform für Lead-Prospecting und E-Mail-Outreach. Verbessern Sie Ihre Geschäftsakquise mit Leadspicker – einer bahnbrechenden SaaS-Lösung, die speziell für ergebnisorientierte Vermarkter und Vertriebsprofis entwickelt wurde. Mit Leadspicker müssen Sie nicht mehr mit mehreren Tools für die Leadgewinnung und E-Mail-Kampagnen jonglieren. Diese Plattform bietet Ihnen alles unter einem digitalen Dach. Hauptmerkmale: E-Mail-Outreach-Funktion: Senden Sie mühelos gezielte Kampagnen an Ihre potenziellen Kunden. Mit E-Mail-Aufwärm- und Rotationsfunktionen können Sie sicherstellen, dass Ihre Kontaktaufnahme maximale Effektivität hat. Intelligentes E-Mail-Matching: Kein Rätselraten mehr! Senden Sie E-Mails mit dem Client, der dem E-Mail-Anbieter Ihres Leads entspricht. Unabhängig davon, ob Ihr Lead Outlook oder Gmail verwendet, passt Leadspicker den entsprechenden Client an und verwendet ihn für optimale Zustellraten. Prospecting-Tool: Identifizieren Sie nahtlos potenzielle Leads, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Tauchen Sie in einen reichhaltigen Pool potenzieller Kunden ein und optimieren Sie Ihren Targeting-Prozess. Wasserfall-E-Mail-Suche: Leadspicker revolutioniert die E-Mail-Suche durch den Einsatz eines einzigartigen Wasserfall-Ansatzes. Durch die Synergie mit über 5 Lösungen von Drittanbietern wird eine höhere Erfolgsquote und Qualität bei der Beschaffung gültiger E-Mail-Adressen gewährleistet. Sonderangebote: Data-as-a-Service: Die Suche nach hochwertigen Leads kann eine Herausforderung sein. Mit der Data-as-a-Service-Funktion von Leadspicker erhalten Sie Zugriff auf erstklassige Leads direkt auf der Plattform, bereit für die Kontaktaufnahme. Verkaufskampagne als Service: Überlassen Sie Leadspicker die schwere Arbeit, von der Datengewinnung bis zur E-Mail-Kontaktaufnahme. Als Kunde liegt Ihr Hauptaugenmerk weiterhin auf Leads, die echtes Interesse an Meetings zeigen und so höhere Konversionsraten gewährleisten.