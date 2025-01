E-Mail-Management-Software - Beliebteste Apps - Guam

Gmelius

Gmelius ermöglicht großartige Teamarbeit direkt aus Ihrem Gmail-Posteingang. Angefangen mit leistungsstarken gemeinsamen Posteingängen, gemeinsamen Gmail-Labels, visuellen Kanban-Boards und intelligenten Workflow-Automatisierungen direkt in Gmail bietet Gmelius eine einzigartige Plattform für die Zusammenarbeit, die sich in den Rest Ihrer täglichen Apps integrieren lässt. Verbinden Sie Ihre Lieblingstools mit unseren einzigartigen 2-Wege-Integrationen (einschließlich Slack und Trello), der öffentlichen API oder über Zapier. • Vereinfachen Sie die E-Mail-Verwaltung. • Erhöhen Sie Transparenz und Verantwortlichkeit. • Automatisieren und optimieren Sie die Verteilung Ihrer Arbeitslast. • Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und automatisieren Sie alle Routinearbeiten. Gmelius bietet die führende Lösung für gemeinsame Posteingänge auf dem Markt. Hier ist der Grund dafür: 1. Gmelius lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden integrieren Werkzeuge. Gmelius befindet sich direkt in Ihrem Gmail-Posteingang und ermöglicht Ihren Teamkollegen die Arbeit in einem Ökosystem, mit dem sie vertraut sind. Sie sparen Zeit und Geld bei Migration, Verwaltung und Schulung. 2. Gmelius passt sich Ihren Bedürfnissen an. Unsere einzigartige Architektur unterstützt täglich kleine und große Organisationen. Zu unseren größten Kunden zählen mehr als 8.000 aktive gemeinsame Posteingänge und Zehntausende Benutzer. 3. Gmelius setzt ein striktes Privacy by Design-Modell durch. Unser Hauptsitz befindet sich in der Schweiz, Europa, und der Datenschutz wurde schon immer proaktiv in unsere Plattform integriert. Im Gegensatz zu anderen Diensten speichert Gmelius niemals den Inhalt Ihrer E-Mails.