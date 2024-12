Beliebteste Zuletzt verwendet E-Mail-Verschlüsselungssoftware - Beliebteste Apps - Spanien

Die E-Mail-Verschlüsselungstechnologie transformiert und sichert Informationen, während sie über einen E-Mail-Server übertragen werden, und stellt so sicher, dass die übertragenen Daten geschützt bleiben, bis der beabsichtigte Empfänger identifiziert wird. Während die E-Mail-Verschlüsselung in verschiedenen Branchen von Vorteil ist, ist sie in Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Regierung von entscheidender Bedeutung, wo sensible Informationen wie Krankenakten und Regierungsdaten vor der Weitergabe verschlüsselt werden müssen. Diese Tools verwenden unterschiedliche Verschlüsselungsmethoden, um Informationen zu verschleiern, mit dem Ziel, unbefugten Zugriff auf sensible Geschäftsdaten zu verhindern. Die Verschlüsselung auf Transportebene schützt vor Abhören und stellt sicher, dass die Informationen vertraulich bleiben, bis sie das Zielnetzwerk erreichen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet zusätzliche Sicherheit, da die Daten von der Erstellung der E-Mail bis zum Zugriff auf sie durch autorisierte Geräte, die direkt mit dem beabsichtigten Empfänger verbunden sind, verschlüsselt bleiben.