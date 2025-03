Inbox Monster

Mit der E-Mail-Zustellbarkeits- und Bedrohungsüberwachungsplattform von Inbox Monster können Sie über oberflächliche Kennzahlen hinausblicken. Eine unglaubliche Tiefe an handlungsbereiten Visualisierungen und Erkenntnissen wird durch ein proaktives professionelles Serviceteam unterstützt. Zu den Grundvoraussetzungen für die nächste Generation datengesteuerter E-Mail-Vermarkter gehören: + Posteingangsplatzierung + Umfassende Bedrohungsüberwachung + Rendering und Tests + DMARC-Management + Engagement Intelligence + Pre- und Post-Send-Analysen So helfen wir Ihnen, im E-Mail-Bereich erfolgreich zu sein: Automatisierte Informationen: Anpassen Überwachen Sie Warnungen in wenigen Minuten und erhalten Sie dann wichtige Erkenntnisse zu einer Vielzahl von Variablen. Sie können also nicht in 99,5 % der Fälle an die Zustellbarkeit denken. Aggregierte Visuals: Erhalten Sie leicht verständliche Visualisierungen mit der Möglichkeit, per Doppelklick die gewünschte Granularität zu erreichen, damit Sie in Echtzeit reagieren und der E-Mail-Held sein können. Von einem Experten analysiert: Maßgeschneiderte professionelle Dienstleistungen von einem Experten, der sich intensiv mit Ihrem Programm befasst und proaktive, handlungsorientierte Ratschläge bietet, die über einfache Kennzahlen hinausgehen.