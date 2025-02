App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet E-Mail-Client-Software - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Mit der E-Mail-Client-Software können Benutzer ihre E-Mail-Konten über eine Desktop-Anwendung verwalten. Während sie ähnlich funktionieren wie Webmail-Manager, die über einen Browser verfügbar sind, erfolgt der Zugriff auf E-Mail-Clients über ein heruntergeladenes Programm. Einige E-Mail-Kontoanbieter bieten ihre eigenen E-Mail-Clients an, die meisten stellen jedoch selbst keine E-Mail-Konten bereit. Ein wesentlicher Vorteil von E-Mail-Clients ist ihre Möglichkeit, einen einheitlichen Posteingang für mehrere E-Mail-Konten zu erstellen. Obwohl einige Webmail-Dienste E-Mails von mehreren Konten desselben Anbieters konsolidieren können, können E-Mail-Clients E-Mails von verschiedenen Anbietern an einem einzigen Ort sammeln. Wie Webmail-Dienste umfassen E-Mail-Clients entweder Kalenderfunktionen oder lassen sich in externe Kalendersoftware integrieren, sodass Benutzer problemlos Besprechungen koordinieren und wichtige Termine verfolgen können.