Beliebteste Zuletzt verwendet E-Mail-Client-Software - Beliebteste Apps - Gabun

Mit der E-Mail-Client-Software können Benutzer ihre E-Mail-Konten über eine Desktop-Anwendung verwalten. Während sie ähnlich funktionieren wie Webmail-Manager, die über einen Browser verfügbar sind, erfolgt der Zugriff auf E-Mail-Clients über ein heruntergeladenes Programm. Einige E-Mail-Kontoanbieter bieten ihre eigenen E-Mail-Clients an, die meisten stellen jedoch selbst keine E-Mail-Konten bereit. Ein wesentlicher Vorteil von E-Mail-Clients ist ihre Möglichkeit, einen einheitlichen Posteingang für mehrere E-Mail-Konten zu erstellen. Obwohl einige Webmail-Dienste E-Mails von mehreren Konten desselben Anbieters konsolidieren können, können E-Mail-Clients E-Mails von verschiedenen Anbietern an einem einzigen Ort sammeln. Wie Webmail-Dienste umfassen E-Mail-Clients entweder Kalenderfunktionen oder lassen sich in externe Kalendersoftware integrieren, sodass Benutzer problemlos Besprechungen koordinieren und wichtige Termine verfolgen können.