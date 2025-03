Uxcel

uxcel.com

Designmanager sind zu dünn gesät. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die Fähigkeiten Ihres Teams abbilden und Lernmaterialien von einem Dutzend Plattformen identifizieren, nur um dann festzustellen, dass Ihnen Erkenntnisse darüber fehlen, wie sich Lernen auf das Wachstum von Einzelpersonen, Teams und Unternehmen auswirkt. Was wäre, wenn Sie ein Tool hätten, das destilliertes, auf den Punkt gebrachtes und spielerisches Lernmaterial enthält, das sich direkt auf die Fähigkeiten und Ergebnisse Ihres Teams auswirkt? Und darüber hinaus die einzigartigen Fähigkeiten, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten Ihres gesamten Teams freisetzen? Wäre das nicht toll? Lernen Sie Uxcel kennen – die einzige Möglichkeit, Ihr Designteam mit automatisierter Kompetenzzuordnung zu verbessern, unterstützt durch Hunderte von destillierten, auf den Punkt gebrachten und spielerischen Lernmaterialien, die von Designern erstellt wurden. Was können Sie mit Uxcel machen? - Erstellen Sie in weniger als 20 Minuten das Fähigkeitsdiagramm Ihres Teams: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Fähigkeiten Ihres Teams anhand von 65 Designkompetenzen, gruppiert in 6 Hauptkategorien. - Vergleichen Sie Ihr Team mit der Branche: Vergleichen Sie Ihr Team mit mehr als 230.000 Designern auf Uxcel, unabhängig von Rollen, Regionen und jahrelanger Erfahrung. - Beobachten Sie, wie die Fähigkeiten Ihres Teams im Laufe der Zeit wachsen: Sehen Sie, welche Auswirkungen Lernen, Beurteilungen und Designherausforderungen haben und wie sie Ihr Team Monat für Monat verbessert haben. - Beschleunigen Sie Wachstum und Lernen: Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial und stellen Sie ihnen Lernmaterialien zur Verfügung, die auf ihr Qualifikationsniveau zugeschnitten sind. - Erstellen Sie einen personalisierten Lernpfad: Weisen Sie ihnen bestimmte Kurse, Lektionen, Beurteilungen und Herausforderungen zu, um ihre Schwächen in Stärken umzuwandeln. - Verbessern Sie ihre Leistung mit einem einzigen Klick: Finden Sie die besten Fähigkeiten Ihres Designers heraus und besetzen Sie ihn mit den richtigen Projekten zur richtigen Zeit, um seinen Designoutput zu maximieren. Wie unterscheiden wir uns? - Wir sind interaktiv und spielerisch: Hunderte Stunden interaktiver, spielerischer Kurse, Lektionen, Beurteilungen und Herausforderungen aus dem echten Leben. - Wir verschwenden Ihre Zeit nicht: Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo. Was Sie drei Monate lang gelernt haben, dauert mit Uxcel einen Tag. - Für alle und überall zugänglich: Bauen Sie gesunde Lerngewohnheiten auf, auf jedem Gerät und jeder Plattform.