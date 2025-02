E-Learning-Inhaltssoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business hilft Unternehmen, in der sich schnell verändernden Arbeitswelt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben, indem es über einen leistungsstarken Content-Marktplatz aktuelle Lerninhalte auf Abruf bereitstellt. Unsere Mission besteht darin, den Mitarbeitern dabei zu helfen, alles zu tun, was als nächstes kommt – sei es das nächste Projekt, das sie in Angriff nehmen müssen, Fähigkeiten, die sie erlernen müssen, oder eine Rolle, die es zu meistern gilt. Dies erreichen wir, indem wir eine Sammlung von über 15.000 der am besten bewerteten Kurse von Udemy kuratieren (immer noch nur ein Bruchteil eines Prozents der gesamten Kurssammlung von Udemy). Unsere Inhalte decken eine Vielzahl wichtiger geschäftlicher und technischer Themen ab, die von Entwicklung und IT bis hin zu Führung, Marketing, PM, Design und Stressmanagement reichen. Udemy Business ist bestrebt, allen Mitarbeitern weltweit ein authentisches Lernerlebnis zu bieten und bietet gefragte Themen in zehn Sprachen an, die von Fachexperten in ihrer Muttersprache unterrichtet werden (über den traditionellen Ansatz der Synchronisierung von Inhalten und Videountertitel hinaus). Zusätzlich zu einer kuratierten Inhaltssammlung können Organisationen auch ihre eigenen proprietären Inhalte auf Udemy hosten und verbreiten.