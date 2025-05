App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Education ERP (Enterprise Resource Planning)-Suiten umfassen integrierte Module zur Verwaltung der betrieblichen Aspekte von K-12-Schulen, Hochschulen und Universitäten. Ähnlich wie ERP-Systeme in Unternehmen verbinden diese Suiten verschiedene Funktionen im „Backoffice“ einer Bildungseinrichtung, darunter Finanzen, Personalwesen und Gebührenverwaltung. In K-12-Schulen werden Bildungs-ERP-Suiten in der Regel von Mitarbeitern des Bezirksbüros zur Überwachung bezirksweiter Ressourcen sowie von Verwaltungspersonal an einzelnen Schulen genutzt. An Hochschulen und Universitäten nutzen Mitarbeiter verschiedener Abteilungen – etwa Finanzen, Personalwesen, Finanzhilfe und Studienberatung – häufig verschiedene Komponenten des ERP-Systems. Durch die Integration dieser Funktionen in eine einheitliche Plattform optimieren ERP-Suiten für den Bildungsbereich den täglichen Betrieb, beseitigen Datensilos und verbessern die abteilungsübergreifende Kommunikation. Darüber hinaus reduzieren die Automatisierungsfunktionen dieser Systeme den manuellen Arbeitsaufwand für Routineaufgaben, wie z. B. das Abrufen von Daten aus mehreren Abteilungssystemen.