Software für den Zugriff auf verdiente Löhne - Beliebteste Apps - Slowakei

Earnin

earnin.com

Rekrutieren, binden und steigern Sie die Produktivität von Mitarbeitern mit dem Earnin-Vorteil. Earnin ist eine Financial Wellness-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Mitarbeitern dabei zu helfen, Schulden zu vermeiden, ihre Rechnungen zu bezahlen, für die Zukunft zu sparen und finanzielle Belastungen zu reduzieren, indem sie den Zugriff auf ihr Gehalt während der Arbeit ermöglichen. Unser Kernprodukt Cashout unterstützt Mitarbeiter von über 50.000 Unternehmen in den USA und wir haben Zugang zu Einnahmen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Unsere Mission ist es, unseren Mitarbeitern zu einem besseren finanziellen Leben zu verhelfen. Die Earnin-Technologie ist einzigartig, da sie der einzige Anbieter ist, bei dem keine Integration erforderlich ist. Dies bedeutet eine einfache Einführung innerhalb weniger Tage. Wir helfen wahrscheinlich bereits einigen Ihrer Mitarbeiter – kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie. Zusätzliche Funktionen: - Balance Shield: Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn ihr Bankguthaben unter einen bestimmten Betrag fällt, um eine Überziehungsgebühr zu vermeiden. - Budgetierung: Wir ziehen automatisch wiederkehrende Ausgaben ein, um den Mitarbeitern zu helfen, zu sehen, welche Rechnungen anstehen, und um sie zu budgetieren. - Tipp selbst: Dies ist ein einzigartiges Sparprodukt, bei dem Mitarbeiter ganz einfach individuelle Spardosen erstellen können, um sie für einen Notfallfonds, Urlaub, Bildung usw. zu sparen .