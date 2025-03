MakerSights

makersights.com

MakerSights ist der einzige Arbeitsbereich für das Sortimentsmanagement, der es Einzelhandelsmarken ermöglicht, bei der Produktstrategie einen verbraucherorientierten Ansatz zu verfolgen und mehr Produkte zu entwickeln, die die Menschen lieben – und weniger von dem, was sie nicht mögen. Der MakerSights Workspace vereint funktionsübergreifende Teams, von Design und Produkt über Merchandising bis hin zu Verbrauchereinblicken, um Ideen und in der Entwicklung befindliche Produkte mit Zielgruppen in großem Maßstab zu testen. Mithilfe interaktiver, speziell entwickelter Einzelhandelsanalysen und Dashboards sind Teams in der Lage, Verbraucherdaten schnell zu analysieren, Erkenntnisse sofort mit Stakeholdern zu teilen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, die zu effizienten, leistungsstarken Sortimenten führen.