Noibu ist ein E-Commerce-Website-Überwachungstool, das dabei hilft, umsatzbeeinträchtigende Fehler zu erkennen, zu priorisieren und zu beheben, die das Benutzererlebnis beeinträchtigen und zu Frustration der Kunden und zum Abbruch des Einkaufswagens führen könnten. Noibu überwacht Ihre E-Commerce-Site und meldet Fehler in Echtzeit. Noibu erkennt 100 % aller Fehler, die in jeder Benutzersitzung auftreten, und fügt sie dem Dashboard hinzu, wo sie basierend auf ihren Auswirkungen auf den Umsatz priorisiert werden. Noibu wurde sowohl für Geschäfts- als auch für Entwicklungsteams entwickelt und hilft dabei, die Auswirkungen technischer Fehler mit dem Umsatz zu korrelieren, sodass die kritischsten Fehler vorrangig behoben werden können. So hilft Noibu dabei, die Fehlererkennung, Priorisierung und Lösung für verschiedene Teams zu optimieren: Geschäftsteams: Korreliert die Auswirkungen von Problemen mit dem Rückgang der Conversions auf der Website und den entsprechenden Umsatzverlusten, die aufgrund von Störungen in der Customer Journey auftreten. Dadurch können Geschäftsteams analysieren, wie sich Fehler auf ihrer Website direkt auf ihr Endergebnis auswirken. Produktmanager: Durch die automatische Priorisierung und Einstufung kritischer Probleme, die auf E-Commerce-Websites erkannt werden, hilft Noibu Produktmanagern dabei, die Bemühungen der Entwickler effizient zu verteilen, sodass Fehler mit der höchsten Priorität zuerst behoben und Fehler mit niedriger Priorität aus der Prioritätsansicht entfernt werden. Engineering-Teams: Noibu stellt alle technischen Informationen (bis hin zur genauen Codezeile) bereit, die Entwickler zur Behebung des Fehlers benötigen, und reduziert so die Fehlerreproduktions- und Lösungszeit drastisch. Für weitere Informationen darüber, wie Noibu Fehler auf Ihrer E-Commerce-Website erkennen, priorisieren und beheben und dabei helfen kann, verlorene Einnahmen auszugleichen, wenden Sie sich bitte an [email protected].