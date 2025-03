Omnichat

omnichat.ai

Omnichat bietet professionelle Chat-Commerce-Lösungen für eine Vielzahl von Einzelhändlern in Hongkong, Taiwan, Singapur, Malaysia und im asiatisch-pazifischen Raum. Als offizieller WhatsApp-Business-Lösungsanbieter und offizieller Partner von Meta und LINE bieten wir fortschrittliche Geschäftslösungen über Social-Messaging-Kanäle (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE und Website-Live-Chat) mit verbesserter Effizienz, Analyse des Benutzerverhaltens und damit der Entwicklung von Remarketing-Strategien. Mit der Mission, das Potenzial des Chat-Handels durch Omni-Channel-Messaging, Marketingautomatisierung, Online-Merge-Offline-Einzelhandel, soziale Kundendatenplattform, „Omni AI“, die in ChatGPT integriert ist, sowie WhatsApp-Katalog und -Zahlung auszuschöpfen, rüstet Omnichat Unternehmen aus Bereitstellung einer nahtlosen Customer Journey, um die Chancen zu nutzen, die sich aus der Omnichannel-Einzelhandelsumgebung ergeben. Mit der Online-Merge-Offline-Verkaufsfunktion können Besucher ganz einfach von Online-Kanälen an Verkäufer in physischen Geschäften weitergeleitet werden, um sie weiterzuverfolgen, und so Konvertierungen und Umsatzverfolgung online und offline erleichtern. Mithilfe von ChatGPT dient unser KI-gestützter Chatbot „Omni AI“ als digitaler Assistent von Einzelhändlern, um Kundenanfragen zu bearbeiten, Produkte zu empfehlen und die Planung von Marketingkampagnen zu erleichtern. WhatsApp Catalog and Payment ermöglicht es Einzelhändlern, die Customer Journey auf WhatsApp zu vervollständigen, von der Suche nach Produkten über die Kommunikation mit bestimmten Verkäufern bis hin zum Kauf, wodurch die Entscheidungsfindung und der Kaufprozess der Kunden verkürzt und den Händlern sofortige Einnahmen gebracht werden. Mit einem Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 300 % im Jahresvergleich in den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren unterstützt Omnichat mehr als 5.000 Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen, darunter Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green und Regierungsbehörden.