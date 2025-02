Webgility

webgility.com

Webgility ist eine flexible, leistungsstarke E-Commerce-Automatisierungssoftware, die alle Ihre E-Commerce-Shops und Marktplätze, Point-of-Sale-Systeme, Versandplattformen und mehr mit QuickBooks Online, QuickBooks Desktop und NetSuite verbindet – keine IT erforderlich. Die Automatisierung synchronisiert E-Commerce-Daten (Versand, Einkauf, Lagerbestand, Preise usw.) über Ihre Vertriebskanäle hinweg und lädt Buchhaltungsdaten (Steuer-, Kunden- und Bestelldetails) automatisch und sicher in Ihre QuickBooks herunter. Dieser Prozess eliminiert praktisch die zeitaufwändige manuelle Dateneingabe und reduziert kostspielige Fehler. Machen Sie sich keine Gedanken über die Genauigkeit Ihrer Buchhaltung, übernehmen Sie neue Vertriebskanäle und -strategien, gewinnen Sie neue Kunden und verkaufen Sie mehr mit Zuversicht, denn Sie können die Steuereinnahmen automatisch nach verschiedenen Gerichtsbarkeiten sortieren und müssen nicht mehr Zeit für die Auftragsverwaltung aufwenden. Darüber hinaus stellt Webgility alle Ihre Geschäfts-, Bestell-, COGS- und Leistungsdaten an einem Ort zusammen. Leicht lesbare Analyse-Dashboards geben Ihnen tiefere Einblicke in Rentabilität, Verkäufe, Abrechnungen und Produktleistung. Im Laufe der Zeit können Sie saisonale Trends analysieren und Verkäufe und Lagerbestände prognostizieren. Überprüfen Sie die Verkaufsleistung, Verkaufstrends sowie die meistverkauften und am wenigsten verkauften Produkte nach Kanal und mehr. Webgility wurde 2007 eingeführt. Heute ist es die Integration Nr. 1 für QuickBooks-Benutzer, bedient über 5.000 Unternehmen und verarbeitet jährlich über 100 Millionen Transaktionen. Alle Pläne beinhalten kostenlosen Fünf-Sterne-Support und Onboarding. >>Sparen Sie Zeit und Geld<< Durch die Automatisierung werden Gemein- und Arbeitskosten gesenkt, sodass Sie sich schneller anpassen und sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. >>Verbinden Sie Ihre E-Commerce-Systeme<< Webgility lässt sich in über 50 E-Commerce-Plattformen integrieren, darunter Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy und Wix. >>Leistung analysieren und prognostizieren. Tauchen Sie tiefer in Rentabilität, Abrechnungen und Vertriebsleistung ein, um einen vollständigen Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten. >>Machen Sie die manuelle Dateneingabe überflüssig<< Webgility erfasst Ihre Online-Einnahmen, Transaktionen, Umsatzsteuer und Gebühren automatisch in Ihrer Buchhaltungsplattform. >>Halten Sie Ihre Bücher auf dem neuesten Stand<< Erfassen Sie Transaktionen und Auszahlungen in Echtzeit, damit Ihre Bücher nie in Verzug geraten. >>Schließen Sie Ihre Bücher schnell ab<< Die Konten stimmen genau mit den Bankeinlagen überein, sodass Sie oder Ihr Buchhalter die Bücher jeden Monat schnell schließen können. >>Steuereinnahmen automatisch organisieren<< Webgility erfasst und erfasst die Umsatzsteuer aus allen Verkäufen und organisiert sie zur einfachen Archivierung nach Gerichtsbarkeit in Ihrer Buchhaltungsplattform. >>Verkaufen Sie niemals zu viel Lagerbestand<< Verwalten Sie Preise und Lagerbestände in Ihren Vertriebskanälen und Ihrer Buchhaltungssoftware automatisch. >>Verbessern Sie die betriebliche Effizienz<< Automatisieren Sie Einkauf, Erfüllung, Retouren, Rückerstattungen und andere Arbeitsabläufe, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. >>Verwalten Sie Ihr E-Commerce-Geschäft von einem Ort aus<< Verbessern Sie die Organisation und wechseln Sie nie wieder zwischen Verkaufs-, Zahlungs- und Versandplattformen. >>Bleiben Sie konform<< Alle Buchhaltungseinträge sind konform und gekennzeichnet, sodass Sie Änderungen problemlos prüfen und rückgängig machen können. >>Einfache Zusammenarbeit<< Teilen Sie Ihr Konto ganz einfach mit Ihrem Buchhalter, Buchhalter oder einer ausgelagerten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. >>Kosten genau verfolgen<< Werfen Sie einen genaueren Blick auf Marktplatz-, Zahlungs- und Versandkosten und identifizieren Sie weitere Möglichkeiten zum Sparen. >>Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an<< Personalisieren Sie Ihre Webgility-Einstellungen nach Vertriebskanal mit Zuordnungssteuerung auf Feldebene.