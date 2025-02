E-Commerce-Software - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Brevo

In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftslandschaft ist die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenservice für den Aufbau einer florierenden Marke von größter Bedeutung. Mit Conversations by Brevo können Sie Ihren Kundensupport auf ein neues Niveau heben, gleichzeitig den Umsatz steigern und dauerhafte Kundenbeziehungen pflegen. Unsere leistungsstarke All-in-one-Plattform ermöglicht es Ihrem Team, erstklassigen Support zu bieten und Ihre Kundendienstabläufe zu optimieren. Echtes Gespräch, in Echtzeit Konversationen integrieren E-Mail, Live-Chat und Social-Media-Kanäle wie Facebook, WhatsApp und Instagram. Kein Tab-Mischen oder Kopieren-Einfügen mehr. Zentralisieren Sie alle Kundeninteraktionen in einem praktischen Feed. Wandeln Sie Besucher in Kunden um und steigern Sie den Umsatz Binden Sie potenzielle Kunden mit unserem Live-Chat-Widget und unseren Chatbots ein und stellen Sie sicher, dass sie konvertieren, bevor Sie Ihre Website verlassen. Binden und pflegen Sie bestehende Kunden, um im heutigen Wettbewerbsumfeld den Umsatz zu maximieren. Effizienz auf Knopfdruck Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Antworten mit aktuellen Variablen. Erstellen Sie ein umfassendes Hilfecenter, um häufig gestellte Fragen zu beantworten und sich wiederholende Anfragen zu reduzieren. Nutzen Sie Self-Service- und Automatisierungstools für aussagekräftigere Gespräche. Nutzen Sie unterwegs die Brevo Conversations-App für Android oder iOS. Nahtlose Integration und Datenkonsolidierung Conversations by Brevo lässt sich nahtlos in alle Brevo-Produkte und darüber hinaus integrieren und bietet Ihnen eine einheitliche Kundenzentrale. Verwalten Sie mühelos Ihre Marketing-Trichter und mehr mit umfassenden Integrationen mit WordPress, Shopify, WooCommerce und anderen. Optimieren Sie Versand, Retouren, Bewertungen, Treueprogramme und andere wichtige Geschäftsfunktionen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über jeden Kunden, indem Sie alle relevanten Daten an einem Ort sammeln und konsolidieren. Schließen Sie sich über 500.000 Unternehmen an, die sich für Brevo entschieden haben, und erleben Sie die Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Conversations by Brevo. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Unternehmen sind, wir haben maßgeschneiderte Pläne, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.