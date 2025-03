Pepperi

Pepperi bietet Konsumgütermarken und Großhändlern eine umfassende B2B-Commerce-Plattform, um alle Aspekte ihrer Omnichannel-Verkäufe konsistent zu verwalten. Damit Sie mehr, besser und schneller verkaufen können, kombiniert unsere Plattform auf einzigartige Weise B2B-E-Commerce, Sales Force Automation, Einzelhandelsabwicklung und Routenabrechnung (Van Sales) in einer integrierten mobilen Lösung, die nativ auf allen Geräten läuft, um persönlich und online zu maximieren B2B-Verkäufe. Über 1.000 Kunden in mehr als 60 Ländern in verschiedenen Branchen – FMCG, Schönheit und Kosmetik, Lebensmittel und Getränke, Brillen und viele mehr – verlassen sich bei der Planung, Durchführung und Analyse ihrer B2B-Omnichannel-Verkäufe auf Pepperi: • Web- und mobile B2B-E- Mit der Handelsplattform können Käufer jederzeit und überall bestellen. • Einfache Online-/Offline-Bestellannahme mit E-Katalogen, Handelsaktionen und vollständigen Kundendaten. • Retail-Execution-App für Prüfung, Merchandising und Nachschub im Geschäft. • Direkte Filiallieferung und Lieferwagenverkauf möglich über eine Routenabrechnungs-App für iOS und Android • Verwalten Sie Handelsmarketing-Werbeaktionen über alle Kanäle hinweg gleichzeitig über eine intuitive Benutzeroberfläche. • Zentrales Management rationalisiert Omnichannel-Vorgänge über alle Kundenkontaktpunkte hinweg. Die Unternehmensplattform von Pepperi lässt sich nahtlos und sicher in ERPs wie SAP Business One integrieren. SAP Business By Design und viele andere ermöglichen den vollständigen Zugriff auf Daten für Außendienstmitarbeiter und Einkäufer, auf allen Geräten, online und offline.