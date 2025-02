E-Commerce-Plattformen - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Twice Commerce

twicecommerce.com

Die Art und Weise, wie Menschen Güter konsumieren, verändert sich. Der Besitz materieller Güter spielt im Leben der Menschen keine so große Rolle. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Menschen für den Kauf gebrauchter statt neuer Waren. Um dieser neuen Nachfrage gerecht zu werden, benötigen die Händler eine Software, die für den zirkulären Konsum optimiert ist. Twice Commerce ist die Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Produkte und Dienstleistungen reibungslos zu verkaufen, zu vermieten und weiterzuverkaufen. Mit Twice können Unternehmen ein Angebot erstellen, das der Art und Weise entspricht, wie Menschen Produkte und Dienstleistungen kaufen möchten, sei es durch kurzfristige Miete, ein Abonnement oder einen Kauf. Twice bietet außerdem einen vorgefertigten E-Commerce-Shop und Tools für den persönlichen Verkauf. Die robusten Bestands- und Auftragsverwaltungssysteme tragen dazu bei, den Filialbetrieb reibungslos zu verwalten und sicherzustellen, dass die kritischen Daten sicher und immer aktuell bleiben. Als PCI-konformer Zahlungsanbieter der Stufe 1 kann Twice Commerce sofort eine sichere Zahlungsabwicklung bieten, sodass Sie sich keine Gedanken über komplexe Integrationen von Drittanbietern machen müssen. Twice wird von Tausenden von Händlern weltweit genutzt, darunter Branchen von Sport bis Mode, Mobilität und Elektronik.